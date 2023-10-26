Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: Росія ще визначається, як віддячить КНДР за боєприпаси

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 12:24

Міноборони Британії вважає, що Росія та Північна Корея ще формують пакет, який Пхеньян отримає за боєприпаси, поставлені РФ для використання у війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: "Попри офіційне заперечення Росією останніх повідомлень, майже очевидно, що північнокорейські боєприпаси вже досягли складів зберігання озброєнь на заході Росії. Ці склади підтримують російські військові операції в Україні", – йдеться у зведенні.

Реклама:

Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби і темпи постачання військової продукції - понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів, вона стане одним з найважливіших іноземних постачальників озброєнь для Росії, поряд з Іраном і Білоруссю.

"Наразі незрозуміло, що саме Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Малоймовірно, що повний пакет вже остаточно сформований. Цілком ймовірно, що це було однією з головних тем обговорення під час нещодавніх візитів російських посадовців вищого рівня до Північної Кореї", – йдеться у зведенні.

Ймовірно, пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос, зазначили британські аналітики.

ВІДЕО ДНЯ

Існують побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет КНДР, призначених для завдання ударів по США, Південній Кореї і Японії.

Тому спецпредставники Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії обговорювали загрозу з боку КНДР у цьому контексті.

Теми: Велика БританіяРосіяПівнічна Кореязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Велика Британія
Уельський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
Українські моряки беруть участь у міжнародних навчаннях ВМС у Британії
Уряду РФ доведеться приймати "складні рішення", щоб знайти гроші на війну – розвідка Британії
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених: багато "охочих"
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: