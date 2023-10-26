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Разведка Британии: Россия еще определяется, как отблагодарит КНДР за боеприпасы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 12:24

Минобороны Британии считает, что Россия и Северная Корея еще формируют пакет, который Пхеньян получит за боеприпасы, поставленные РФ для использования в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: "Несмотря на официальное отрицание Россией последних сообщений, почти очевидно, что северокорейские боеприпасы уже достигли складов хранения вооружений на западе России. Эти склады поддерживают российские военные операции в Украине", - говорится в сводке.

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Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы поставок военной продукции – более 1000 контейнеров за последние несколько недель, она станет одним из важнейших иностранных поставщиков вооружений для России, наряду с Ираном и Беларусью.

"Пока непонятно, что именно Россия согласилась предоставить Северной Корее взамен. Маловероятно, что полный пакет уже окончательно сформирован. Вполне вероятно, что это было одной из главных тем обсуждения во время недавних визитов российских чиновников высшего уровня в Северную Корею", – говорится в сводке.

Вероятно, пакет будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, предоставление военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос, отметили британские аналитики.

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Существуют опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет КНДР, предназначенных для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии.

Поэтому спецпредставители Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии обсуждали угрозу со стороны КНДР в этом контексте.

Темы: ВеликобританияРосcияСеверная Кореяоружие
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