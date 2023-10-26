ДБР і СБУ завітали з обшуками до в.о. мера Чернігова через закордонні "канікули"

Обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако пов'язані з перевіркою законності його перебування за кордоном.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Перевіряється законність перебування його за кордоном. Відрядження його було оформлено, за нашими даними, 7 травня цього року і було оформлено до Німеччини. І наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, яким чином виконуючий обов’язки міського голови міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та в Польщі.

Реклама:

Є інформація, що його канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня… Обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня".