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ГБР и СБУ пришли с обысками к и.о. мэра Чернигова из-за заграничных "каникул"

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 12:25
ГБР и СБУ пришли с обысками к и.о. мэра Чернигова из-за заграничных каникул
Ломако. иллюстративное фото из его Facebook

Обыски у и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако связаны с проверкой законности его пребывания за границей.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Проверяется законность пребывания его за границей. Командировка его была оформлена, по нашим данным, 7 мая этого года и была оформлена в Германию. И сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства, каким образом исполняющий обязанности городского головы мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и в Польше.

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Есть информация, что его каникулы длились ориентировочно с 7 по 21 мая... Обыски проводятся на основании постановления суда от 6 октября".

Темы: Черниговобыски
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