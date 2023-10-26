Сійярто знову приїхав у Мінськ – "підтримувати канали зв’язку"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до столиці Білорусі у четвер вранці.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Сійярто опублікував на своїй сторінці у Facebook фото з літака із дописом: "Два градуси морозу, туман, снігові замети, це Мінськ".

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Він також зазначив, що "ми хочемо миру, а для цього треба підтримувати канали зв'язку", опублікувавши фото із зустрічі з главою МЗС Білорусі Сергєєм Алєйником.

Білоруське державне агентство БЕЛТА повідомило, що Сійярто візьме участь у міжнародній конференції високого рівня "Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується", яка відбудеться в Мінську 26-27 жовтня.

Згідно з повідомленням, Сійярто є одним із спікерів конференції. Організатори очікують, що до білоруської столиці прибудуть понад 300 учасників з більш ніж 30 країн світу. Серед них буде і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

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Сійярто побував у Білорусі в лютому цього року. За підсумками візиту він заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".

У квітні Алєйник прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Відтоді жоден європейський високопосадовець, за винятком угорського міністра закордонних справ, а також канцлера Австрії Карла Негаммера у квітні 2022-го, не відвідував ані Москву, ані Мінськ.

Сійярто став одним із небагатьох міністрів, який не приїхав для участі у зустрічі глав МЗС Євросоюзу, що пройшла в Києві 2 жовтня – вперше в історії за межами ЄС.

Нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним в Пекіні, спричинивши у ЄС очікування, що Угорщина ставатиме все ізольованішою в Євросоюзі.