Сийярто снова приехал в Минск - "поддерживать каналы связи"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в столицу Беларуси в четверг утром.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сийярто опубликовал на своей странице в Facebook фото из самолета с заметкой: "Два градуса мороза, туман, снежные заносы, это Минск".

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Он также отметил, что "мы хотим мира, а для этого надо поддерживать каналы связи", опубликовав фото со встречи с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

Белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило, что Сийярто примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая состоится в Минске 26-27 октября.

Согласно сообщению, Сийярто является одним из спикеров конференции. Организаторы ожидают, что в белорусскую столицу прибудут более 300 участников из более чем 30 стран мира. Среди них будет и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Сийярто побывал в Беларуси в феврале этого года. По итогам визита он заявил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, а также призвали к "скорейшему миру".

В апреле Алейник прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Беларусь, как известно, поддерживала Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С тех пор ни один европейский чиновник, за исключением венгерского министра иностранных дел, а также канцлера Австрии Карла Нехаммера в апреле 2022-го, не посещал ни Москву, ни Минск.

Сийярто стал одним из немногих министров, который не приехал для участия во встрече глав МИД Евросоюза, прошедшей в Киеве 2 октября – впервые в истории за пределами ЕС.

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, вызвав в ЕС ожидания, что Венгрия будет становиться все более изолированной в Евросоюзе.