"Згуртування навколо прапора": довіра до президента й уряду зросла – КМІС

Соціологи відзначають, що 73% виборців довіряють президенту Володимиру Зеленському і 54% опитаних громадян довіряють уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні

Дослівно висновки КМІС: "Після широкомасштабного вторгнення в Україні спостерігається ефект "згуртування навколо прапора": довіра до державних органів, особливо до президента, суттєво зросла.

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Так, наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%)".

Рівень довіри до державних органів України у вересні 2023 року КМІС

Деталі: Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу.

Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів.

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Як довіряють державним органам України різні групи населення КМІС

При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.

Рівень довіри до державних органів України під час повномасштабної війни КМІС

Водночас, громадським організаціям довіряють 50%, не довіряють – 31%.

Довідка: Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) замовила КМІС проведення всеукраїнського опитування.

Упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах, які контролюються урядом України (крім Херсонської і Донецької областей).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.