Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Згуртування навколо прапора": довіра до президента й уряду зросла – КМІС

Олена РощінаЧетвер, 26 жовтня 2023, 12:48
Згуртування навколо прапора: довіра до президента й уряду зросла – КМІС
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Соціологи відзначають, що 73% виборців довіряють президенту Володимиру Зеленському і 54% опитаних громадян довіряють уряду Дениса Шмигаля. 

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні

Дослівно висновки КМІС: "Після широкомасштабного вторгнення в Україні спостерігається ефект "згуртування навколо прапора": довіра до державних органів, особливо до президента, суттєво зросла. 

Реклама:

Так, наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%)".

Рівень довіри до державних органів України у вересні 2023 року
Рівень довіри до державних органів України у вересні 2023 року
КМІС

Деталі: Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу. 

Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів. 

ВІДЕО ДНЯ
Як довіряють державним органам України різні групи населення
Як довіряють державним органам України різні групи населення
КМІС

При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.

Рівень довіри до державних органів України у вересні 2023 року
Рівень довіри до державних органів України під час повномасштабної війни
КМІС

Водночас, громадським організаціям довіряють 50%, не довіряють – 31%. 

Довідка: Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) замовила КМІС проведення всеукраїнського опитування. 

Упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах, які контролюються урядом України (крім Херсонської і Донецької областей). 

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
соціологія
Порівняно з 2021 роком українці стали значно більше довіряти поліції і СБУ – опитування
60% українців готові зачекати зі вступом в ЄС в інтересах України
Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією − КМІС
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених: багато "охочих"
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: