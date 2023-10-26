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"Сплочение вокруг флага": доверие к президенту и правительству выросло – КМИС

Елена РощинаЧетверг, 26 октября 2023, 12:48
Сплочение вокруг флага: доверие к президенту и правительству выросло – КМИС
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Социологи отмечают, что 73% избирателей доверяют президенту Владимиру Зеленскому и 54% опрошенных граждан доверяют правительству Дениса Шмыгаля. 

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в сентябре по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине

Дословно выводы КМИС: "После широкомасштабного вторжения в Украине наблюдается эффект "сплочения вокруг флага": доверие к государственным органам, особенно к президенту, существенно возросло. 

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Так, сейчас 73% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 21%), 54% доверяют правительству (не доверяют – 38%), 49% доверяют региональным администрациям (не доверяют 34%), 51% доверяют местной власти (не доверяют – 38%)".

Уровень доверия к государственным органам Украины в сентябре 2023 года
Уровень доверия к государственным органам Украины в сентябре 2023 года
КМИС

Детали: Президенту больше всего доверяет молодежь и люди с высоким уровнем дохода, в региональном плане меньше всего доверяют Владимиру Зеленскому жители востока. 

Подобная тенденция есть в случае с доверием Кабинету министров. 

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Как доверяют государственным органам Украины разные группы населения
Как доверяют государственным органам Украины разные группы населения
КМИС

При этом 20% респондентов отметили, что стали больше доверять органам государственной власти во время войны, а 19% – что меньше.

Уровень доверия к государственным органам Украины во время полномасштабной войны
Уровень доверия к государственным органам Украины во время полномасштабной войны
КМИС

В то же время, общественным организациям доверяют 50%, не доверяют – 31%. 

Справка: Консультативная миссия Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) заказала КМИС проведение всеукраинского опроса. 

В течение 4-20 сентября 2023 года методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах, контролируемых правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). 

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.

Темы: социологияопросЗеленскийЕС
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