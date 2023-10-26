"Сплочение вокруг флага": доверие к президенту и правительству выросло – КМИС
Социологи отмечают, что 73% избирателей доверяют президенту Владимиру Зеленскому и 54% опрошенных граждан доверяют правительству Дениса Шмыгаля.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в сентябре по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине
Дословно выводы КМИС: "После широкомасштабного вторжения в Украине наблюдается эффект "сплочения вокруг флага": доверие к государственным органам, особенно к президенту, существенно возросло.
Так, сейчас 73% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 21%), 54% доверяют правительству (не доверяют – 38%), 49% доверяют региональным администрациям (не доверяют 34%), 51% доверяют местной власти (не доверяют – 38%)".
Детали: Президенту больше всего доверяет молодежь и люди с высоким уровнем дохода, в региональном плане меньше всего доверяют Владимиру Зеленскому жители востока.
Подобная тенденция есть в случае с доверием Кабинету министров.
При этом 20% респондентов отметили, что стали больше доверять органам государственной власти во время войны, а 19% – что меньше.
В то же время, общественным организациям доверяют 50%, не доверяют – 31%.
Справка: Консультативная миссия Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) заказала КМИС проведение всеукраинского опроса.
В течение 4-20 сентября 2023 года методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах, контролируемых правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей).
Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.