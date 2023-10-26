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В оборонному комітеті Ради пояснили, від чого буде залежати зменшення віку призовників

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 26 жовтня 2023, 12:53
В оборонному комітеті Ради пояснили, від чого буде залежати зменшення віку призовників
Фото: УП

Подальші плани щодо зменшення віку призовників будуть залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій.

Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни (зменшення призовного віку до 25 років – УП), які ми вже ухвалили, набули чинності. Поки що навіть це не зсунулося. 

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Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку".

Деталі: За словами Рахманіна, потреба у таких призовниках випливає з двох причин: окремі види бойових дій вимагають більш молодих воїнів, як і технологічний прогрес нинішньої війни. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Наприкінці травня Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Утім, президент досі так і не підписав цей закон, а, отже, зміни досі не набули чинності. 
  • На початку жовтня колишній британський міністр оборони Бен Воллес закликав українську владу змінити підхід до мобілізації: "Середній вік бійців на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт: Росія нишком мобілізує всю країну… Тому, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України, як це зробила Британія у 1939 і 1941 роках".

Теми: мобілізаціявійнаВерховна Рада
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