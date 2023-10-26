В оборонному комітеті Ради пояснили, від чого буде залежати зменшення віку призовників

Подальші плани щодо зменшення віку призовників будуть залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій.

Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни (зменшення призовного віку до 25 років – УП), які ми вже ухвалили, набули чинності. Поки що навіть це не зсунулося.

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Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку".

Деталі: За словами Рахманіна, потреба у таких призовниках випливає з двох причин: окремі види бойових дій вимагають більш молодих воїнів, як і технологічний прогрес нинішньої війни.

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