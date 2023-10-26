В оборонному комітеті Ради пояснили, від чого буде залежати зменшення віку призовників
Подальші плани щодо зменшення віку призовників будуть залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій.
Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни (зменшення призовного віку до 25 років – УП), які ми вже ухвалили, набули чинності. Поки що навіть це не зсунулося.
Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку".
Деталі: За словами Рахманіна, потреба у таких призовниках випливає з двох причин: окремі види бойових дій вимагають більш молодих воїнів, як і технологічний прогрес нинішньої війни.
Передісторія:
- Наприкінці травня Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Утім, президент досі так і не підписав цей закон, а, отже, зміни досі не набули чинності.
- На початку жовтня колишній британський міністр оборони Бен Воллес закликав українську владу змінити підхід до мобілізації: "Середній вік бійців на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт: Росія нишком мобілізує всю країну… Тому, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України, як це зробила Британія у 1939 і 1941 роках".