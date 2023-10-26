В оборонном комитете Рады объяснили, от чего будет зависеть уменьшение возраста призывников
Дальнейшие планы по уменьшению возраста призывников будут зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий.
Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Для начала надо дождаться, чтобы те изменения (уменьшение призывного возраста до 25 лет - УП), которые мы уже приняли, вступили в силу. Пока даже это не сдвинулось.
Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать дальше возрастную планку".
Детали: По словам Рахманина, потребность в таких призывниках следует из двух причин: отдельные виды боевых действий требуют более молодых воинов, как и технологический прогресс нынешней войны.
Напомним:
- В конце мая Верховная Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Впрочем, президент до сих пор так и не подписал этот закон, а, следовательно, изменения до сих пор не вступили в силу.
- В начале октября бывший британский министр обороны Бен Уоллес призвал украинскую власть изменить подход к мобилизации: "Средний возраст бойцов на фронте - более 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт: Россия втихаря мобилизует всю страну... Поэтому, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации Украины, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах".