Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оборонном комитете Рады объяснили, от чего будет зависеть уменьшение возраста призывников

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 26 октября 2023, 12:53
В оборонном комитете Рады объяснили, от чего будет зависеть уменьшение возраста призывников

Дальнейшие планы по уменьшению возраста призывников будут зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Для начала надо дождаться, чтобы те изменения (уменьшение призывного возраста до 25 лет - УП), которые мы уже приняли, вступили в силу. Пока даже это не сдвинулось.

Реклама:

Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать дальше возрастную планку".

Детали: По словам Рахманина, потребность в таких призывниках следует из двух причин: отдельные виды боевых действий требуют более молодых воинов, как и технологический прогресс нынешней войны.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В конце мая Верховная Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Впрочем, президент до сих пор так и не подписал этот закон, а, следовательно, изменения до сих пор не вступили в силу.
  • В начале октября бывший британский министр обороны Бен Уоллес призвал украинскую власть изменить подход к мобилизации: "Средний возраст бойцов на фронте - более 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт: Россия втихаря мобилизует всю страну... Поэтому, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации Украины, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах".

Темы: мобилизациявойнаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Еврокомиссия: Украина выполнила 4 из 7 критериев кандидата на вступление в ЕС - СМИ

Все новости...
мобилизация
В оборонном комитете Рады видят риски в идее мобилизовать заключенных
Второе образование после 30: отмена отсрочки от мобилизации, вряд ли, будет иметь большой эффект – Рахманин
В оборонном комитете Рады предлагают мобилизовать не только в ВСУ, но и на предприятия ВПК
Последние новости
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
14:43
фото5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов
14:43
видеоВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
Все новости...
Реклама: