В оборонном комитете Рады объяснили, от чего будет зависеть уменьшение возраста призывников

Дальнейшие планы по уменьшению возраста призывников будут зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Для начала надо дождаться, чтобы те изменения (уменьшение призывного возраста до 25 лет - УП), которые мы уже приняли, вступили в силу. Пока даже это не сдвинулось.

Реклама:

Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать дальше возрастную планку".

Детали: По словам Рахманина, потребность в таких призывниках следует из двух причин: отдельные виды боевых действий требуют более молодых воинов, как и технологический прогресс нынешней войны.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: