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Дві третини українців вважають, що влада погано справляється з реформами

Ірина БалачукЧетвер, 26 жовтня 2023, 13:02
Дві третини українців вважають, що влада погано справляється з реформами
Українці на акції протесту. Фото ілюстративне з suspilne.media

Дві третини українців переконані, що влада не докладає належних зусиль для проведення реформ в України, достатніми такі зусилля вважає лише кожен п’ятий опитаний.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-20 вересня на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні

Дослівно соціологи: "Переважна більшість респондентів критично оцінюють зусилля влади з проведення реформ – лише 19% вважають зусилля достатніми (у 2021 році було 15%). Натомість 71% вважають зусилля недостатніми (у 2021 році було 76%)". 

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Інфографіка КМІС

Деталі: Водночас респонденти назвали недостатнім висвітлення реформ у медіа – лише 15% вважають, що процес реформ добре висвітлюється в медіа, ще 45% вважають висвітлення частковим. 

 
Інфографіка КМІС

Українці кажуть, що поінформованість про окремі реформи і завдання є також невисокою. 

 
Інфографіка КМІС

Найбільший запит у суспільства є на боротьбу з корупцією − серед 10 реформ чи завдань 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність.

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Зокрема, 58% з них вважають це завданням №1 для України. 

 
Інфографіка КМІС

Інші топ-реформи: завдання, пов’язані з війною (77% зараховують до топ-3) і реформа судової системи (43%).

Про забезпечення прав людини говорять 26%, а про реформу правоохоронних органів – 21%. 

 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало упродовж 4-20 вересня. Методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета опитали 2005 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, які контролюються урядом України (крім Херсонської і Донецької областей).  Опитування проводилося з дорослими (у віці від 18 років) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

Теми: реформиопитуваннявлада
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