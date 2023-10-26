Две трети украинцев считают, что власть плохо справляется с реформами

Две трети украинцев убеждены, что власть не прилагает должных усилий для проведения реформ в Украине, достаточными такие усилия считает лишь каждый пятый опрошенный.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-20 сентября по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине

Дословно социологи: "Подавляющее большинство респондентов критически оценивают усилия власти по проведению реформ − только 19% считают усилия достаточными (в 2021 году было 15%). Зато 71% считают усилия недостаточными (в 2021 году было 76%)".

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Детали: В то же время респонденты назвали недостаточным освещение реформ в медиа − только 15% считают, что процесс реформ хорошо освещается в медиа, еще 45% считают освещение частичным.

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Украинцы говорят, что осведомленность об отдельных реформах и задачах также невысока.

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Наибольший запрос у общества есть на борьбу с коррупцией − среди 10 реформ или задач 90% респондентов в топ-3 причисляют именно антикоррупционную деятельность. В частности, 58% из них считают это задачей №1 для Украины.

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Другие топ-реформы: задачи, связанные с войной (77% относят к топ-3) и реформа судебной системы (43%).

Об обеспечении прав человека говорят 26%, а о реформе правоохранительных органов − 21%.

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Исследование продолжалось в течение 4-20 сентября. Методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета опросили 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте от 18 лет) гражданами Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.