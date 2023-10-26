Українським ЗМІ довіряють близько половини українців – опитування

Українським медіа довіряють 49% українців, не довіряють – 43%.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного 4-20 вересня на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні

Деталі: КМІС повідомляє, що у випадку джерел інформації можна констатувати перехід від ситуації домінування телебачення і декількох каналів до переважання інтернет-джерел і значної фрагментації медіа ландшафту.

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КМІС

Так, за результатами опитування, 44% зараз отримують інформацію з Telegram-каналів, 43% – з телебачення (старші респонденти), 36% – з YouTube-каналів, 34% – з новинних інтернет-видань.

Серед опитаних є запит на швидкий та лаконічний формат викладу інформації (з короткими текстами чи відео). Респонденти називають тисячі різних Telegram-каналів, тому КМІС не зміг виокремити лідерів.

Опитування проведене упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю. З використанням планшета опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються Урядом України (крім Херсонської і Донецької областей). Опитування проводилося з громадянами віком 18 років і старше.

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