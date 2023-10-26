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Украинским СМИ доверяют около половины украинцев – опрос

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 октября 2023, 13:04
Украинским СМИ доверяют около половины украинцев – опрос
Иллюстративное фото с shutterstock

Украинским медиа доверяют 49% украинцев, не доверяют – 43%.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного 4-20 сентября по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине

Детали: КМИС сообщает, что в случае источников информации можно констатировать переход от ситуации доминирования телевидения и нескольких каналов к преобладанию интернет-источников и значительной фрагментации медиа ландшафта.

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КМИС

Так, по результатам опроса, 44% сейчас получают информацию из Telegram-каналов, 43% - с телевидения (более старшие респонденты), 36% - с YouTube-каналов, 34% - из новостных интернет-изданий. 

 

Среди опрошенных есть запрос на быстрый и лаконичный формат изложения информации (с короткими текстами или видео). Респонденты называют тысячи различных Telegram-каналов, поэтому КМИС не смог выделить лидеров.

 

Опрос проведен в течение 4-20 сентября 2023 года методом личных (face-to-face) интервью. С использованием планшета опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются Правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей).  Опрос проводился с гражданами в возрасте 18 лет и старше.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.

Темы: медиаСМИопрос
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