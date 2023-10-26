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60% українців готові зачекати зі вступом в ЄС в інтересах України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 13:15
60% українців готові зачекати зі вступом в ЄС в інтересах України
Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук і Денис Шмигаль із заявою щодо статусу кандидата на членство в ЄС для України, фото пресслужби президента

Більшість українців – 60% – готові на відкладене в часі набуття членства в Європейському Союзі, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів із ЄС.

Джерело: опитування КМІС, проведене на замовлення Консультативної місії ЄС у вересні, пише "Європейська правда"

Деталі: Лише 27% українців віддають перевагу прискореному темпу інтеграції в ЄС і підтримують схвалення всіх законів та вимог Євросоюзу. 

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КМІС

Взагалі проти членства України у ЄС – 5% опитаних.

Важливо бути в ЄС 77% опитаних українців (дуже важливо – для 51% громадян).

 
КМІС

При цьому із заходу на схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС – з 86% до 62%. Хоча загалом у всіх регіонах для більшості членство в Євросоюзі є важливим.

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Однак респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до вступу до Євросоюзу. Так, лише 22% вважають Україну повністю готовою, а 43% дипломатично говорять про потребу реформ. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою.

 
КМІС

Нагадаємо: 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, 8 листопада Єврокомісія готується оприлюднити позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.

Теми: ЄСєвроінтеграціясоціологіяопитування
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