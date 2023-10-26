60% украинцев готовы подождать со вступлением в ЕС в интересах Украины

Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук и Денис Шмыгаль с заявлением о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины, фото пресс-службы президента

Большинство украинцев – 60% – готовы на отложенное во времени обретения членства в Европейском Союзе, чтобы Украина могла отстоять свои интересы во время переговоров с ЕС.

Источник: опрос КМИС, проведенный по заказу Консультативной миссии ЕС в сентябре, пишет "Европейская правда"

Детали: Только 27% украинцев предпочитают ускоренный темп интеграции в ЕС и поддерживают принятие всех законов и требований Евросоюза.

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В целом против членства Украины в ЕС – 5% опрошенных.

Важно быть в ЕС 77% опрошенных украинцев (очень важно – для 51% граждан).

При этом с запада на восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом ЕС – с 86% до 62%. Хотя в целом во всех регионах для большинства членство в Евросоюзе является важным.

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Однако респонденты достаточно умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в Евросоюз. Так, только 22% считают Украину полностью готовой, а 43% дипломатично говорят о необходимости реформ. Еще 25% считают Украину вообще не готовой.

КМИС

Напомним: 24 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.