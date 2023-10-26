60% украинцев готовы подождать со вступлением в ЕС в интересах Украины
Большинство украинцев – 60% – готовы на отложенное во времени обретения членства в Европейском Союзе, чтобы Украина могла отстоять свои интересы во время переговоров с ЕС.
Источник: опрос КМИС, проведенный по заказу Консультативной миссии ЕС в сентябре, пишет "Европейская правда"
Детали: Только 27% украинцев предпочитают ускоренный темп интеграции в ЕС и поддерживают принятие всех законов и требований Евросоюза.
В целом против членства Украины в ЕС – 5% опрошенных.
Важно быть в ЕС 77% опрошенных украинцев (очень важно – для 51% граждан).
При этом с запада на восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом ЕС – с 86% до 62%. Хотя в целом во всех регионах для большинства членство в Евросоюзе является важным.
Однако респонденты достаточно умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в Евросоюз. Так, только 22% считают Украину полностью готовой, а 43% дипломатично говорят о необходимости реформ. Еще 25% считают Украину вообще не готовой.
Напомним: 24 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.