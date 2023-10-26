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Росіяни залучають кубинських найманців для війни проти України – ЦНС

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 13:29
Росіяни залучають кубинських найманців для війни проти України – ЦНС
ілюстрація ЦНС

За даними підпілля, росіяни масово вербують найманців із Куби для війни проти України, надалі залучаючи іноземців на східній лінії фронту.

Джерело: створений Силами спецоперацій "Центр національного спротиву"

Деталі: Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою. Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова.

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Дослівно: "Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода". При цьому з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою.

Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їх роль в російській моделі померти першим".

Теми: війнаРосія
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