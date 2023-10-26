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Россияне привлекают кубинских наемников для войны против Украины – ЦНС

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 13:29
Россияне привлекают кубинских наемников для войны против Украины – ЦНС
иллюстрация ЦНС

По данным подполья, россияне массово вербуют наемников из Кубы для войны против Украины, в дальнейшем привлекая иностранцев на восточной линии фронта.

Источник: созданный Силами спецопераций "Центр национального сопротивления"

Детали: В частности, по данным подполья, кубинцев применяют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой. Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.

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Дословно: "Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко". При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим российским, независимо от того владеет ли наемник русским языком.

Отношение к кубинцам соответствует типичному русскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели умереть первым".

Темы: войнаРосcия
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