По данным подполья, россияне массово вербуют наемников из Кубы для войны против Украины, в дальнейшем привлекая иностранцев на восточной линии фронта.

Источник: созданный Силами спецопераций "Центр национального сопротивления"

Детали: В частности, по данным подполья, кубинцев применяют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой. Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.

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Дословно: "Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко". При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим российским, независимо от того владеет ли наемник русским языком.

Отношение к кубинцам соответствует типичному русскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели умереть первым".