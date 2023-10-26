Питання дискваліфікації Харлан "закрили": шаблістка виступила на змаганнях
Міжнародна федерація фехтування (FIE) "закрила питання" щодо дискваліфікації лідерки збірної України Ольги Харлан. Шаблістка 21 жовтня виступила на "Сателіті" в Стамбулі.
Джерело: Суспільне із посиланням коментар президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева
Деталі: За словами Ілляшева, 7 вересня від FIE прийшов лист-відповідь на запит ФФУ про чинність дискваліфікації. У листі було вказано, що "питання дискваліфікації Харлан було закрито".
Ілляшев пояснив, що це формулювання не означає скасування попереднього рішення, проте організація й не залишила його чинним.
Суспільне повідомляє, що 21 жовтня Харлан офіційно повернулася до змагань – виступила на "Сателіті" в Стамбулі, де стала чемпіонкою. "Сателіт" став першим турніром, який вона провела в олімпійському сезоні 2023/24.
Довідково: Харлан – учасниця чотирьох Олімпійських ігор. На її рахунку чотири нагороди на Олімпіадах – "золото" та "срібло" у командному турнірі в, а також дві "бронзи" в особистому. Вона має шість титулів чемпіонки світу та шість разів перемагала на чемпіонатах Європи в індивідуальних змаганнях і двічі – в командних.
Передісторія:
- Харлан отримала чорну картку на чемпіонаті світу-2023 через відмову потискати руку росіянці після поєдинку.
- Після апеляції Федерації фехтування України рішення щодо її дискваліфікації відтермінували на час світової першості, що дало змогу українській шаблістці виступити в команді.