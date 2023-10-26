Питання дискваліфікації Харлан "закрили": шаблістка виступила на змаганнях

Міжнародна федерація фехтування (FIE) "закрила питання" щодо дискваліфікації лідерки збірної України Ольги Харлан. Шаблістка 21 жовтня виступила на "Сателіті" в Стамбулі.

Джерело: Суспільне із посиланням коментар президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева

Деталі: За словами Ілляшева, 7 вересня від FIE прийшов лист-відповідь на запит ФФУ про чинність дискваліфікації. У листі було вказано, що "питання дискваліфікації Харлан було закрито".

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Ілляшев пояснив, що це формулювання не означає скасування попереднього рішення, проте організація й не залишила його чинним.

Суспільне повідомляє, що 21 жовтня Харлан офіційно повернулася до змагань – виступила на "Сателіті" в Стамбулі, де стала чемпіонкою. "Сателіт" став першим турніром, який вона провела в олімпійському сезоні 2023/24.

Довідково: Харлан – учасниця чотирьох Олімпійських ігор. На її рахунку чотири нагороди на Олімпіадах – "золото" та "срібло" у командному турнірі в, а також дві "бронзи" в особистому. Вона має шість титулів чемпіонки світу та шість разів перемагала на чемпіонатах Європи в індивідуальних змаганнях і двічі – в командних.

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