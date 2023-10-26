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Питання дискваліфікації Харлан "закрили": шаблістка виступила на змаганнях

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 14:37
Питання дискваліфікації Харлан закрили: шаблістка виступила на змаганнях
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО FIE

Міжнародна федерація фехтування (FIE) "закрила питання" щодо дискваліфікації лідерки збірної України Ольги Харлан. Шаблістка 21 жовтня виступила на "Сателіті" в Стамбулі.

Джерело: Суспільне із посиланням коментар президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева 

Деталі: За словами Ілляшева, 7 вересня від FIE прийшов лист-відповідь на запит ФФУ про чинність дискваліфікації. У листі було вказано, що "питання дискваліфікації Харлан було закрито". 

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Ілляшев пояснив, що це формулювання не означає скасування попереднього рішення, проте організація й не залишила його чинним.

Суспільне повідомляє, що 21 жовтня Харлан офіційно повернулася до змагань – виступила на "Сателіті" в Стамбулі, де стала чемпіонкою. "Сателіт" став першим турніром, який вона провела в олімпійському сезоні 2023/24.

Довідково: Харлан – учасниця чотирьох Олімпійських ігор. На її рахунку чотири нагороди на Олімпіадах – "золото" та "срібло" у командному турнірі в, а також дві "бронзи" в особистому. Вона має шість титулів чемпіонки світу та шість разів перемагала на чемпіонатах Європи в індивідуальних змаганнях і двічі – в командних.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Харлан отримала чорну картку на чемпіонаті світу-2023 через відмову потискати руку росіянці після поєдинку.
  • Після апеляції Федерації фехтування України рішення щодо її дискваліфікації відтермінували на час світової першості, що дало змогу українській шаблістці виступити в команді.

Теми: спорт
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