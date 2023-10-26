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Вопрос дисквалификации Харлан "закрыли": саблистка выступила на соревнованиях

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 октября 2023, 14:37
Вопрос дисквалификации Харлан закрыли: саблистка выступила на соревнованиях
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО FIE

Международная федерация фехтования "закрыла вопрос" относительно дисквалификации лидера сборной Украины Ольги Харлан. Саблистка 21 октября выступила на "Сателлите" в Стамбуле.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева 

Детали: По словам Ильяшева, 7 сентября от FIE пришло письмо-ответ на запрос ФФУ о действии дисквалификации. В письме было указано, что "вопрос дисквалификации Харлан был закрыт". 

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Ильяшев пояснил, что эта формулировка не означает отмену предыдущего решения, однако организация и не оставила его в силе.

Суспильне сообщает, что 21 октября Харлан официально вернулась к соревнованиям - выступила на "Сателлите" в Стамбуле, где стала чемпионкой. "Сателлит" стал первым турниром, который она провела в олимпийском сезоне 2023/24.

Справочно: Харлан - участница четырех Олимпийских игр. На ее счету четыре награды на Олимпиадах - "золото" и "серебро" в командном турнире, а также две "бронзы" в личном. Она имеет шесть титулов чемпионки мира и шесть раз побеждала на чемпионатах Европы в индивидуальных соревнованиях и дважды - в командных.

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Предыстория: 

  • Харлан получила черную карточку на чемпионате мира-2023 из-за отказа пожимать руку россиянке после поединка.
  • После апелляции Федерации фехтования Украины решение о ее дисквалификации отсрочили на время мирового первенства, что позволило украинской саблистке выступить в команде.

Темы: спорт
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