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Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан: вона зможе виступити на ЧС

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 22:31
Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан: вона зможе виступити на ЧС
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО FIE

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити у команді на чемпіонаті світу.

Джерело: "Суспільне",  La Repubblica

Деталі: Відзначається, що виконком FIE змінив своє рішення після заклику і листа президента МОК Томаса Баха, яким він надав Харлан гарантоване місце на Олімпіаді-2024.

За рішенням FIE Харлан буде допущена до командних змагань на чемпіонаті світу в Мілані, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпіаду 2024 року в Парижі.

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Однак її відсторонення лише "призупинено". FIE додатково зазначила, що вважає "чорну картку" правомірною і такою, що відповідає усім правилам. Однак після консультацій з МОК вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання "олімпійського духу".

Змагання в особистому турнірі на чемпіонаті світу уже завершилися. "Призупинена" дискваліфікація не дасть Харлан змоги виступити саме в них – лише у командному турнірі.

Міжнародна федерація фехтування оголосила, що цей інцидент змінить правила фехтування на шпагах: "Традиційне рукостискання в кінці поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, що дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються як нейтрали".

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Чому це важливо: На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.

Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.

Що цьому передувало:

  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Дискваліфікація триватиме 60 днів.
  • Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.

Теми: спортОлімпіада
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