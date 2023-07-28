Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан: вона зможе виступити на ЧС

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити у команді на чемпіонаті світу.

Джерело: "Суспільне", La Repubblica

Деталі: Відзначається, що виконком FIE змінив своє рішення після заклику і листа президента МОК Томаса Баха, яким він надав Харлан гарантоване місце на Олімпіаді-2024.

За рішенням FIE Харлан буде допущена до командних змагань на чемпіонаті світу в Мілані, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпіаду 2024 року в Парижі.

Однак її відсторонення лише "призупинено". FIE додатково зазначила, що вважає "чорну картку" правомірною і такою, що відповідає усім правилам. Однак після консультацій з МОК вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання "олімпійського духу".

Змагання в особистому турнірі на чемпіонаті світу уже завершилися. "Призупинена" дискваліфікація не дасть Харлан змоги виступити саме в них – лише у командному турнірі.

Міжнародна федерація фехтування оголосила, що цей інцидент змінить правила фехтування на шпагах: "Традиційне рукостискання в кінці поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, що дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються як нейтрали".

Чому це важливо: На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.

Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.

Що цьому передувало: