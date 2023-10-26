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Зеленський провів військовий кабінет: заслухали Залужного, Умєрова, Буданова, Малюка

Альона Мазуренко Четвер, 26 жовтня 2023, 15:05
Зеленський провів військовий кабінет: заслухали Залужного, Умєрова, Буданова, Малюка
Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет разом із командувачами на різних напрямках, де заслухали головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони, глав ГУР та СБУ. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Військовий кабінет у спеціальному форматі.

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Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми.

Доповіді Головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК.

Узгодили позиції. Рухаємося далі".

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Теми: Зеленський
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