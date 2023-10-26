Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел военный кабинет: заслушали Залужного, Умерова, Буданова, Малюка

Алена МазуренкоЧетверг, 26 октября 2023, 15:05
Зеленский провел военный кабинет: заслушали Залужного, Умерова, Буданова, Малюка
Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет вместе с командующими на разных направлениях, где заслушали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны, глав ГУР и СБУ.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Военный кабинет в специальном формате.

Реклама:

Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады о своих направлениях, оборонительных и наступательных действиях, специальных задачах. Откровенный разговор на важнейшие темы.

Доклады Главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК.

Согласовали позиции. Двигаемся дальше".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
В ближайшее время увеличится производство оружия в Украине – Данилов
Военком, который избил солдата, еще и "забыл" задекларировать 46 млн грн
ГУР: В Бердянске подорвали 4 представителей ФСБ
В оборонном комитете Рады объяснили, от чего будет зависеть уменьшение возраста призывников
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: