Зеленский провел военный кабинет: заслушали Залужного, Умерова, Буданова, Малюка

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет вместе с командующими на разных направлениях, где заслушали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны, глав ГУР и СБУ.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Военный кабинет в специальном формате.

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Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады о своих направлениях, оборонительных и наступательных действиях, специальных задачах. Откровенный разговор на важнейшие темы.

Доклады Главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК.

Согласовали позиции. Двигаемся дальше".