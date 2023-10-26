Через обстріл росіян села на Сумщині загинув підліток – поліція

Росіяни удень 26 жовтня вкрили вогнем село Пожня у Сумській області, через що загинув 16-річний хлопець.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "16-річний хлопець загинув унаслідок обстрілу села Пожня на Сумщині".

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Деталі: За його словами, близько 13.00 через вогонь артилерії загарбників підліток загинув прямісінько на ґанку власного будинку.

Також у результаті обстрілу знищені приватні будинки місцевих мешканців.