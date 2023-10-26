Из-за обстрела россиян села на Сумщине погиб подросток - полиция
Четверг, 26 октября 2023, 15:33
Россияне днем 26 октября покрыли огнем село Пожня в Сумской области, из-за чего погиб 16-летний парень.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "16-летний парень погиб в результате обстрела села Пожня в Сумской области".
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Детали: По его словам, около 13.00 из-за огня артиллерии захватчиков подросток погиб прямо на крыльце собственного дома.
Также в результате обстрела уничтожены частные дома местных жителей.