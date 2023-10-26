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Орбан чекає українську делегацію, щоб поговорити про заблоковані 500 млн допомоги від ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 15:55
Орбан чекає українську делегацію, щоб поговорити про заблоковані 500 млн допомоги від ЄС
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розраховує на візит української делегації до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн євро.

Джерело: Орбан перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда"

Деталі: Орбана запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для Україну з European Peace Facility, виділення яких не можуть схвалити через угорське вето. 

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"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив він.

Що було раніше:

  • У понеділок топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ підтвердив відсутність рішення щодо виділення 8-го траншу на 500 млн євро для допомоги Україні зброєю. Домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
  • Боррель додав, що міністри також обговорювали схвалення багатомільярдної окремої програми фінансування військової допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, але чекають політичних вказівок Європейської ради, що збереться цього тижня.
  • На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

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Теми: ОрбанУгорщинадопомога УкраїніЄС
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