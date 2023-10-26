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Орбан ждет украинскую делегацию, чтобы поговорить о заблокированных 500 млн помощи от ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 15:55
Орбан ждет украинскую делегацию, чтобы поговорить о заблокированных 500 млн помощи от ЕС
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на визит украинской делегации в Будапешт на переговоры о снятии вето по военной помощи ЕС на 500 млн евро.

Источник: Орбан перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда"

Детали: Орбана спросили, чего ожидать дальше относительно 500 млн помощи для Украины с European Peace Facility, выделение которых не могут одобрить из-за венгерского вето. 

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"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", - заявил он.

Что предшествовало:

  • В понедельник топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел подтвердил отсутствие решения о выделении восьмого транша на 500 млн евро для помощи Украине оружием. Договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии – она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
  • Боррель добавил, что министры также обсуждали одобрение многомиллиардной отдельной программы финансирования военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, но ждут политических указаний Европейского совета, который соберется на этой неделе.
  • В начале октября Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

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Темы: ОрбанВенгрияпомощь УкраинеЕС
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