Глава МЗС Литви: КНДР вже поставила Росії більше боєприпасів, ніж ЄС Україні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів, бо наразі КНДР вже поставили Росії їх більше, ніж Євросоюз Україні.
Джерело: Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "ЄС пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Наразі ми надали лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч".
Деталі: За його словами, у ЄС є ресурси, щоб перевищити цю кількість. "Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – додав литовський міністр.
Нагадаємо: Коментар Ландсбергіса з’явився після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.
Що було раніше:
- За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.
- Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.