Глава МЗС Литви: КНДР вже поставила Росії більше боєприпасів, ніж ЄС Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів, бо наразі КНДР вже поставили Росії їх більше, ніж Євросоюз Україні.

Джерело: Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "ЄС пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Наразі ми надали лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч".

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Деталі: За його словами, у ЄС є ресурси, щоб перевищити цю кількість. "Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – додав литовський міністр.

Нагадаємо: Коментар Ландсбергіса з’явився після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

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