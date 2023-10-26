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Глава МЗС Литви: КНДР вже поставила Росії більше боєприпасів, ніж ЄС Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 16:18
Глава МЗС Литви: КНДР вже поставила Росії більше боєприпасів, ніж ЄС Україні
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів, бо наразі КНДР вже поставили Росії їх більше, ніж Євросоюз Україні.

Джерело: Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "ЄС пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Наразі ми надали лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч".

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Деталі: За його словами, у ЄС є ресурси, щоб перевищити цю кількість. "Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – додав литовський міністр.

Нагадаємо: Коментар Ландсбергіса з’явився після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.
  • Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Теми: ЄСУкраїнавійназброя
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