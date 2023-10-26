Глава МИД Литвы: КНДР уже поставила России больше боеприпасов, чем ЕС Украине
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставками обещанных Украине боеприпасов, потому что сейчас КНДР уже поставили России их больше, чем Евросоюз Украине.
Источник: Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских боеприпасов. Сейчас мы предоставили только 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тысяч".
Детали: По его словам, у ЕС есть ресурсы, чтобы превысить это количество. "Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", - добавил литовский министр.
Напомним: Комментарий Ландсбергиса появился после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.
Что предшествовало:
- По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.
- Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.