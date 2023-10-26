Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы: КНДР уже поставила России больше боеприпасов, чем ЕС Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 16:18
Глава МИД Литвы: КНДР уже поставила России больше боеприпасов, чем ЕС Украине
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставками обещанных Украине боеприпасов, потому что сейчас КНДР уже поставили России их больше, чем Евросоюз Украине.

Источник: Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских боеприпасов. Сейчас мы предоставили только 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тысяч".

Реклама:

Детали: По его словам, у ЕС есть ресурсы, чтобы превысить это количество. "Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", - добавил литовский министр.

Напомним: Комментарий Ландсбергиса появился после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.
  • Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Темы: ЕСУкраинавойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
ЕС
Словакия не будет давать Украине оружие – новый премьер страны
Зеленский: Украина "практически" выполнила рекомендации ЕС, ожидаем начала переговоров
Депозитарий Euroclear заработал 3 миллиарда евро за счет замороженных российских активов
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: