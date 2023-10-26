Глава МИД Литвы: КНДР уже поставила России больше боеприпасов, чем ЕС Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставками обещанных Украине боеприпасов, потому что сейчас КНДР уже поставили России их больше, чем Евросоюз Украине.

Источник: Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских боеприпасов. Сейчас мы предоставили только 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тысяч".

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Детали: По его словам, у ЕС есть ресурсы, чтобы превысить это количество. "Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", - добавил литовский министр.

Напомним: Комментарий Ландсбергиса появился после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

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