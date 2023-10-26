У Москві загорілась ТЕЦ, яка дає тепло більше мільйону росіян

У Москві сталася пожежа на ТЕЦ-16, яка забезпечує теплом та електрикою 1,5 млн споживачів на північному заході столиці країни-агресора.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канал Shot

Деталі: За офіційними даними, запалали три газові котли. При цьому сталося часткове обвалення покрівлі будівлі.

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Спецслужби перекрили подачу газу та чекають, щоб газ вигорів перед тим як почати гасити пожежу. Також ТЕЦ відключили від електроживлення.

Причини пожежі наразі невідомі – росіяни обіцяють з’ясувати.

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Довідково: Московська ТЕЦ-16 забезпечує тепло- і електропостачання промислових і побутових споживачів північного заходу Москви населенням понад 1,5 млн осіб.