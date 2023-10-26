В Москве загорелась ТЭЦ, которая дает тепло более миллиона россиян

В Москве произошел пожар на ТЭЦ-16, которая обеспечивает теплом и электричеством 1,5 млн потребителей на северо-западе столицы страны-агрессора.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-канал Shot

Детали: По официальным данным, загорелись три газовых котла. При этом произошло частичное обрушение кровли здания.

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Спецслужбы перекрыли подачу газа и ждут, чтобы газ выгорел перед тем как начать тушить пожар. Также ТЭЦ отключили от электропитания.

Причины пожара пока неизвестны - россияне обещают выяснить.

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Справочно: Московская ТЭЦ-16 обеспечивает тепло- и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы населением более 1,5 млн человек.