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Грузія пів місяця не впускала українців, яких силою вивезли з Херсона російські окупанти

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 17:00

До Грузії впустили громадян України, яких російські окупанти силою вивезли до РФ з Херсона, їм протягом двох тижнів відмовляли у в'їзді.

Джерела: "Європейська правда"; Sova з посиланням на організацію Volunteers Tbilisi

Деталі: 25 жовтня, ближче до опівночі, семеро чоловіків приїхали на автовокзал Дідубе в місті Тбілісі.

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Волонтери зараз допомагають чоловікам отримати документи для повернення в Україну.

Йдеться про колишніх ув'язнених з України, силою вивезених у російські колонії. Усі вони відбули покарання в колоніях Херсона.

Незадовго до того, як ЗСУ звільнили місто восени 2022 року їх привезли в депортаційний центр у Волгограді, де видали постанови про заборону на в'їзд до Росії на вісім років.

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Громадяни України спробували перетнути російсько-грузинський кордон 11 жовтня. Але їм це не вдалося – у відповідь вони почули, що спочатку необхідно отримати відповідь від МЗС України.

Подібна ситуація трапилась наприкінці серпня. Тоді у нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії застрягли шестеро громадян України – колишні в’язні, яких примусово забрали до Росії.

Теми: ГрузіяукраїнціХерсон
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