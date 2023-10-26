Грузия полмесяца не впускала украинцев, которых силой вывезли из Херсона российские оккупанты

В Грузию впустили граждан Украины, которых российские оккупанты силой вывезли в РФ из Херсона, им в течение двух недель отказывали во въезде.

Источники: "Европейская правда"; Sova со ссылкой на организацию Volunteers Tbilisi

Детали: 25 октября, ближе к полуночи, семеро мужчин приехали на автовокзал Дидубе в городе Тбилиси.

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Волонтеры сейчас помогают мужчинам получить документы для возвращения в Украину.

Речь идет о бывших заключенных из Украины, силой вывезенных в российские колонии. Все они отбывали наказание в колониях Херсона.

Незадолго до того, как ВСУ освободили город осенью 2022 года, их привезли в депортационный центр в Волгограде, где выдали постановления о запрете на въезд в Россию на восемь лет.

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Граждане Украины попытались пересечь российско-грузинскую границу 11 октября. Но им это не удалось – в ответ они услышали, что сначала необходимо получить ответ от МИД Украины.

Подобная ситуация произошла в конце августа. Тогда на нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию.