Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Грузия полмесяца не впускала украинцев, которых силой вывезли из Херсона российские оккупанты

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 17:00

В Грузию впустили граждан Украины, которых российские оккупанты силой вывезли в РФ из Херсона, им в течение двух недель отказывали во въезде.

Источники: "Европейская правда"; Sova со ссылкой на организацию Volunteers Tbilisi

Детали: 25 октября, ближе к полуночи, семеро мужчин приехали на автовокзал Дидубе в городе Тбилиси.

Реклама:

Волонтеры сейчас помогают мужчинам получить документы для возвращения в Украину.

Речь идет о бывших заключенных из Украины, силой вывезенных в российские колонии. Все они отбывали наказание в колониях Херсона.

Незадолго до того, как ВСУ освободили город осенью 2022 года, их привезли в депортационный центр в Волгограде, где выдали постановления о запрете на въезд в Россию на восемь лет.

ВИДЕО ДНЯ

Граждане Украины попытались пересечь российско-грузинскую границу 11 октября. Но им это не удалось – в ответ они услышали, что сначала необходимо получить ответ от МИД Украины.

Подобная ситуация произошла в конце августа. Тогда на нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию.

Темы: ГрузияукраинцыХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Грузия
В Грузии создали общественный фонд для поддержки "Грузинского легиона", воюющего за Украину
Китай может отменить визовый режим для граждан Грузии
Партия власти Грузии придумала наказание для президента, которой не смогли объявить импичмент
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: