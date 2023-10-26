Більше 60% українців вважають, що вибори потрібні тільки після закінчення війни

Більше 60% українців вважають, що проводити вибори в Україні варто лише після завершення війни, скільки б вона не тривала.

Джерело: опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту (IRI)

Деталі: Опитування зокрема показало, що більшість громадян України зберігають відданість демократії та підтримують ідею проведення виборів після завершення війни.

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На запитання "Якщо буде прийматись рішення про необхідність виборів, то, зважаючи на війну, коли варто їх проводити?" 62% опитаних відповіли "тільки після війни, скільки б не довелося чекати".

22% обрали варіант "березень 2024 р., навіть якщо війна триватиме", 6% - вважають, що вибори слід провести у вересні 2024 року, навіть якщо війна триватиме.

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Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 9-12 вересня 2023 року. Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2000 жителів України віком 18 років і старше.

ВІДЕО ДНЯ

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±2,2 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 12%.