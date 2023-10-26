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Более 60% украинцев считают, что выборы нужны только после окончания войны

Александр ШумилинЧетверг, 26 октября 2023, 17:45
Более 60% украинцев считают, что выборы нужны только после окончания войны
Фото: Getty Images

Более 60% украинцев считают, что проводить выборы в Украине стоит только после завершения войны, сколько бы она ни длилась.

Источник: опрос общественного мнения Международного республиканского института (IRI)

Детали: Опрос, в частности показал, что большинство граждан Украины сохраняют преданность демократии и поддерживают идею проведения выборов после завершения войны.

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На вопрос "Если будет приниматься решение о необходимости выборов, то, учитывая войну, когда стоит их проводить?" 62% опрошенных ответили "только после войны, сколько бы ни пришлось ждать".  

22% выбрали вариант "март 2024 г., даже если война будет продолжаться", 6% - считают, что выборы следует провести в сентябре 2024 года, даже если война будет продолжаться.

 
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Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 9-12 сентября 2023 года. Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

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Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±2,2 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 12%.

Темы: Офис президентавиборыЦИК
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