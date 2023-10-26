Українці назвали країни, які найбільше допомагають протистояти агресії РФ — опитування

Українці з помітним відривом найчастіше називають США, Польщу та Велику Британію як країни, які найбільше допомоги Україні для протистояння російській агресії, свідчать результати опитування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту

Під час опитування українців просили назвати три країни чи міжнародні організації, які, на їхню думку, надавали найбільшу підтримку Україні в умовах російської військової агресії, без варіантів відповіді.

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Переважна більшість – 69% – згадали Сполучені Штати, далі з помітним відривом перебувають Польща (51%) та Британія (44%). Цікаво, що ці країни очолювали рейтинг і в попередніх опитуваннях, але в порівнянні з опитуванням у лютому 2023-го суттєво впали згадки Польщі (з 71%).

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Значну кількість разів згадували й Німеччину (22%), причому її згадування значно зросло з квітня 2022-го, коли країну як значного донора допомоги Україні називав лише 1% респондентів.

Понад два відсотки українців, які брали участь в опитуванні, згадували також ЄС (7%), Литву і Францію (по 5%), НАТО (3%), Канаду, Чехію, країни Балтії загалом та окремо Естонію (по 2%). Понад 1% наводив ООН, Латвію, Нідерланди, Італію, Туреччину, Румунію, Данію та Дитячий фонд ООН.

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Лише 1% респондентів не зміг назвати жодної країни чи організації, яка надавала найбільшу підтримку Україні в умовах російської військової агресії. Додамо, що розподіл респондентів за різними віковими групами й регіонами приблизно однаковий.

Зазначимо, що до початку великої війни серед країн, які українці назвали "дружніми", можна було виділити шість лідерів. Чотири з них мали схожі показники: це Сполучені Штати Америки (28%), Польща (26%), Німеччина (23%), Білорусь (21%). За ними йшли Литва з Грузією (по 14%).

Про те, як це змінилось за рік, читайте в матеріалі: Від рекорду Франції до провалу Грузії: кого українці вважають ключовими союзниками у війні.