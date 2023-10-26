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Украинцы назвали страны, которые больше всего помогают противостоять агрессии РФ - опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 18:22
Украинцы назвали страны, которые больше всего помогают противостоять агрессии РФ - опрос
фото: Getty Images

Украинцы с заметным отрывом чаще всего называют США, Польшу и Великобританию как страны, которые больше всего помогают Украине для противостояния российской агрессии, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института

Во время опроса украинцев просили назвать три страны или международные организации, которые, по их мнению, оказывали наибольшую поддержку Украине в условиях российской военной агрессии, без вариантов ответа.

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Подавляющее большинство – 69% – вспомнили Соединенные Штаты, далее с заметным отрывом находятся Польша (51%) и Великобритания (44%). Интересно, что эти страны возглавляли рейтинг и в предыдущих опросах, но по сравнению с опросом в феврале 2023-го существенно упали упоминания Польши (с 71%).

 
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Значительное количество раз упоминали и Германию (22%), причем ее упоминание значительно возросло с апреля 2022-го, когда страну как значительного донора помощи Украине называл лишь 1% респондентов.

Более двух процентов украинцев, принимавших участие в опросе, упоминали также ЕС (7%), Литву и Францию (по 5%), НАТО (3%), Канаду, Чехию, страны Балтии в целом и отдельно Эстонию (по 2%). Более 1% приводил ООН, Латвию, Нидерланды, Италию, Турцию, Румынию, Данию и Детский фонд ООН.

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Лишь 1% респондентов не смог назвать ни одной страны или организации, которая оказывала наибольшую поддержку Украине в условиях российской военной агрессии. Добавим, что распределение респондентов по разным возрастным группам и регионам примерно одинаковое.

Опрос состоялся 9-12 сентября 2023 года путем телефонных интервью с использованием компьютера и охватил 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2 процентных пункта в обе стороны.

Отметим, что до начала большой войны среди стран, которые украинцы назвали "дружественными", можно было выделить шесть лидеров. Четыре из них имели схожие показатели: это Соединенные Штаты Америки (28%), Польша (26%), Германия (23%), Беларусь (21%). За ними шли Литва с Грузией (по 14%).

О том, как это изменилось за год, читайте в материале: От рекорда Франции до провала Грузии: кого украинцы считают главными союзниками в войне.

Темы: помощь Украинеопрос
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