Переважна більшість українців вірить у перемогу і повернення усіх територій

У перемогу України у війні проти російського агресора вірять 94% українців, 68% опитаних вірять у відновлення суверенної цілісності держави в межах кордонів 1991 року.

Джерело: опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту (IRI)

Деталі: На запитання "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?" "однозначно так" відповіли 73% опитуваних, "скоріше так" – іще 21%.

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Скоріше не вірять у перемогу України 2% респондентів, однозначно не вірить у неї – 1 відсоток.

Трьом відсоткам респондентів було важко відповісти, вбо відповіді вони не мали.

Як видно з порівняльного графіку, відсоток українців, які вірять у перемогу над агресором від квітня 2022 року змінився не дуже значно (з 97% до 94%).

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В те, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році, вірять 68% опитаних. Менше 1% думають, що Україна буде повністю окупована Росією.

Довідково: Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 9 по 12 вересня 2023 року.

Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 12%. Сума відсотків відповідей у графіках та діаграмах може не дорівнювати 100% через округлення.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).