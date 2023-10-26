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Подавляющее большинство украинцев верит в победу и возвращение всех территорий

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 18:29
Подавляющее большинство украинцев верит в победу и возвращение всех территорий
иллюстративное фото 22 отдельной механизированной бригады

В победу Украины в войне против российского агрессора верят 94% украинцев, 68% опрошенных верят в восстановление суверенной целостности государства в пределах границ 1991 года.

Источник: опрос общественного мнения Международного республиканского института (IRI)

Детали: На вопрос "Верите ли вы, что Украина победит в войне?" "однозначно да" ответили 73% опрошенных, "скорее да" - еще 21%.

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Скорее не верят в победу Украины 2% респондентов, однозначно не верит в нее - 1 процент.

Трем процентам респондентов было трудно ответить, или ответа они не имели.

Как видно из сравнительного графика, процент украинцев, которые верят в победу над агрессором с апреля 2022 года изменился не очень значительно (с 97% до 94%).

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В то, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году, верят 68% опрошенных. Менее 1% думают, что Украина будет полностью оккупирована Россией.

 

Справка: Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 9 по 12 сентября 2023 года.

Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%. Коэффициент достижимости респондентов - 12%. Сумма процентов ответов в графиках и диаграммах может не равняться 100% из-за округления.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Темы: социологиявойна
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