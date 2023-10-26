Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони отримали понад 200 безпілотників Heavy Shot українського виробництва

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 жовтня 2023, 18:49
Сили оборони отримали понад 200 безпілотників Heavy Shot українського виробництва
Скриншот із відео з Telegram Федорова

Сили оборони України отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою Армія дронів.

Джерело: віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова: "Пташки допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів.

Реклама:

Деталі: Федоров також повідомив, що Heavy Shot мають стійку до засобів радіоелектронної боротьби систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.

Дрони повністю розробила та виробила в Україні компанія Gurzuf Defence.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФедоровбезпілотникиЗбройні силизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Федоров
В Україні запускається Etsy Payments – Федоров
Армія дронів: на фронт передали ще понад 800 безпілотників 
"Армія дронів" встановила абсолютний рекорд – Федоров
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених: багато "охочих"
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: