Сили оборони отримали понад 200 безпілотників Heavy Shot українського виробництва
Четвер, 26 жовтня 2023, 18:49
Сили оборони України отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою Армія дронів.
Джерело: віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Пряма мова: "Пташки допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів.
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Деталі: Федоров також повідомив, що Heavy Shot мають стійку до засобів радіоелектронної боротьби систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.
Дрони повністю розробила та виробила в Україні компанія Gurzuf Defence.
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