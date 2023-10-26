Силы обороны получили более 200 беспилотников Heavy Shot украинского производства
Четверг, 26 октября 2023, 18:49
Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов.
Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Прямая речь: "Птицы помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты окупантов".
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Детали: Федоров также сообщил, что Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.
Дроны полностью разработала и произвела в Украине компания Gurzuf Defence.
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