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Силы обороны получили более 200 беспилотников Heavy Shot украинского производства

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 октября 2023, 18:49
Силы обороны получили более 200 беспилотников Heavy Shot украинского производства
Скриншот из видео из Telegram Федорова

Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь: "Птицы помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты окупантов".

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Детали: Федоров также сообщил, что Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.

Дроны полностью разработала и произвела в Украине компания Gurzuf Defence.

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Темы: ФедоровбеспилотникиВооруженные силыоружие
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