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Армія РФ намагалася відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 жовтня 2023, 19:12
Армія РФ намагалася відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки – Генштаб
Ілюстративне фото українських військових - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні 26 жовтня повідомив, що російські війська намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, Сили оборони України відбили там 7 атак.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 жовтня

Дослівно: "Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника".

ДеталіНа Лиманському та Запорізькому напрямках загарбники наступальних дій не вели, продовжують перегрупування військ. Здійснює перегрупування ворог і на Шахтарському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

4 атаки відбили українські воїни на Бахмутському напрямку в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 7 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Теми: Генштаббойові діївійна
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