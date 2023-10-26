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Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 октября 2023, 19:12
Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки – Генштаб
Иллюстративное фото украинских военных - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в своде 26 октября сообщил, что российские войска пытались восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки, Силы обороны Украины отразили там 7 атак.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 26 октября

Дословно: "В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника".

ДеталиНа Лиманском и Запорожском направлениях захватчики наступательных действий не вели, продолжают перегруппировку войск. Осуществляет перегруппировку враг и на Шахтерском направлении.

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На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

4 атаки отразили украинские воины на Бахмутском направлении в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 7 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 13 атак врага.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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