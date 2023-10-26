США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Сполучені Штати в четвер оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів, йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Блінкен зазначив, що до нового пакета допомоги входять засоби протиповітряної оборони, артилерійські, протитанкові та інші засоби, які "ще більше посилять здатність України захищати свою територію від російських наступальних дій, продовжуючи при цьому контрнаступ проти російських військ".

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Цей пакет допомоги став 49-им у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, в межах якого українські військові отримують обладнання з американських складів.

У Пентагоні окремо уточнили, що пакет військової допомоги містить:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin;

два мільйони набоїв для стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси;

зимове спорядження й запчастини та інше допоміжне обладнання.

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