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США объявили новый пакете военной помощи Украине на $150 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 19:16
США объявили новый пакете военной помощи Украине на $150 млн
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты в четверг объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов, говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена

Источник: "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что в новый пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые "еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию от российских наступательных действий, продолжая при этом контрнаступление против российских войск".

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Этот пакет помощи стал 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.

В Пентагоне отдельно уточнили, что пакет военной помощи содержит:

  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;
  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;
  • два миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • приборы ночного видения;
  • подрывные боеприпасы;
  • зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Предистория

ВИДЕО ДНЯ
  • Последний до этого пакет американской военной помощи США объявляли 11 октября в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, его стоимость составляла 200 миллионов долларов.
  • Общая сумма помощи США по безопасности Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 44 миллиардов долларов.
  • В то же время Пентагон все еще имеет около 5 миллиардов долларов утвержденного Конгрессом финансирования на военную помощь Украине из-за обнаруженной летом ошибки учета стоимости оборудования.
  • На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.
  • Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. 

Темы: СШАУкраинаоружиепомощь Украине
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