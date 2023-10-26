США объявили новый пакете военной помощи Украине на $150 млн

Соединенные Штаты в четверг объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов, говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена

Источник: "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что в новый пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые "еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию от российских наступательных действий, продолжая при этом контрнаступление против российских войск".

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Этот пакет помощи стал 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.

В Пентагоне отдельно уточнили, что пакет военной помощи содержит:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;

боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;

два миллиона патронов для стрелкового оружия;

приборы ночного видения;

подрывные боеприпасы;

зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.

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