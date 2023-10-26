Від боєприпасів до танків: Данія передає Україні пакет допомоги на $520 млн

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон, або близько $520 млн, який був сформований після зустрічі міністрів оборони Данії та України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Деталі: До нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

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"Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу…Це також надсилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, що ми не втрачаємо уваги, навіть незважаючи на те, що значна частина уваги світу в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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