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Від боєприпасів до танків: Данія передає Україні пакет допомоги на $520 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 19:52
Від боєприпасів до танків: Данія передає Україні пакет допомоги на $520 млн
фото: Getty Images

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон, або близько $520 млн, який був сформований після зустрічі міністрів оборони Данії та України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Деталі: До нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

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"Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу…Це також надсилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, що ми не втрачаємо уваги, навіть незважаючи на те, що значна частина уваги світу в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Данія у серпні анонсувала надання Україні загалом 19 винищувачів F-16.
  • Глава данського Міноборони раніше заявляв, що перші винищувачі F-16 можуть доставити Україні навесні 2024 року.

Теми: ДаніяУкраїназброядопомога Україні
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