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От боеприпасов до танков: Дания передает Украине пакет помощи на $520 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 19:52
От боеприпасов до танков: Дания передает Украине пакет помощи на $520 млн
фото: Getty Images

Правительство Дании объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон, или около $520 млн, который был сформирован после встречи министров обороны Дании и Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Детали: В новый датский пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка последних финансируется совместно с Германией.

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"Это оборудование и боеприпасы, на которые есть спрос в Украине и которые имеют решающее значение для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"Сегодняшняя помощь подтверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу...Это также посылает важный сигнал как Украине, так и России, что мы не теряем внимания, даже несмотря на то, что значительная часть внимания мира в эти дни прикована к Израилю и Палестине", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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Что предшествовало:

  • Напомним, Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.
  • Ранее глава датского Минобороны заявлял, что рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года.

Темы: ДанияУкраинаоружиепомощь Украине
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