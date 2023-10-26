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Зеленський: Україна "практично" виконала рекомендації ЄС, очікуємо на початок переговорів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 20:29
Зеленський: Україна практично виконала рекомендації ЄС, очікуємо на початок переговорів
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів держав-членів Європейського Союзу підтримати наприкінці року початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Зеленського

Деталі: Голова держави підкреслив, що Україна виконує рекомендації Євросоюзу щодо майбутнього вступу, згадавши про підписання закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

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"Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії – і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз", – додав він.

На думку Зеленського, це рішення "багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу".

"Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі – разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле. Я впевнений, ви всі – на боці сучасної Європи. Ми повинні перемогти", – підсумував президент.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною. 

Теми: ЗеленськийЄС
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