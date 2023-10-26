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Зеленский: Украина "практически" выполнила рекомендации ЕС, ожидаем начала переговоров

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 20:29
Зеленский: Украина практически выполнила рекомендации ЕС, ожидаем начала переговоров
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров государств-членов Европейского Союза поддержать в конце года начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского

Детали: Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Евросоюза относительно будущего вступления, вспомнив о подписании закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц.

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"Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии – и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – добавил он.

По мнению Зеленского, это решение "во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза".

"Или выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и Беларусью, или... выиграет прошлое. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить", – подытожил президент.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник 24 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

Темы: ЗеленскийЕС
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