Словаччина не даватиме Україні зброю – новий прем'єр країни

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 жовтня у розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн запевнив, що Братислава не підтримуватиме Україну військово та віднині матиме "власну думку в Брюсселі".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Фіцо у Facebook

Деталі: Словацький прем’єр, серед іншого, заявив фон дер Ляєн, що "відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

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Він оголосив про зміни до кримінального законодавства Словаччини у відповідь на "грубі порушення прав людини і зловживання кримінальним правом проти опозиції", якою його партія Smer-SD донедавна була.

"Я також поінформував президентку ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну у військовому плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", – додав Фіцо й заявив, що фон дер Ляєн наголосила на суверенному праві держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну зброєю.

Перед цим новий прем’єр-міністр Словаччини підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

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Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів. На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.

Детально на цю тему читайте у статті: Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.